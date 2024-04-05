هل اعتدى حسام حبيب على شيرين عبد الوهاب بالضرب أثناء زواجهما؟

واصل الفنان حسام حبيب، كشف كثير من الأسرار الخاصة بعلاقته بالفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك في أثناء حلوله ضيفا على إحدى حلقات برنامج ع المسرح، الذي تقدمه الإعلانية منى عبد الوهاب، ومن بينها حقيقة اعتدائه على الفنانة شيرين عبد الوهاب بالضرب قبل انفصالهما.

هل اعتدى حسام حبيب بالضرب على شيرين عبد الوهاب؟

زكشف الفنان حسام حبيب حقيقة اعتدائه بالضرب على الفنانة شيرين عبد الوهاب في أثناء زواجهما، قائلًا: "عمري ما مديت إيدي بالضرب، لكن ممكن مثلا لما تلاقي شخص بيزعق ومنهار بتمسكيه تقوليله متعملش حاجة في نفسك، خاصة بعد موضوع حلاقة شعرها فأمسكها وأقولها مش هسيبك وشوية وبتهدى وخلاص".

حسام حبيب: شيرين بتقول كل اللي جواها

وتابع الفنان حسام حبيب حديثه قائلا إنه عندما كان يغضب من شيرين لم يكن يريدها أن ترحل عنه: "هي واحدة بتقول اللى جواها بجد، وكنت بفتكر أنها بتقول عكس اللي جواها وبعمل عكسه".