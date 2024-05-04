بكاء شيرين عبدالوهاب أثناء غناء «كده يا قلبي» بحفلها في الكويت (فيديو)

انهارت الفنانة شيرين عبد الوهاب بالبكاء في أثناء غناء أغنيتها الشهيرة «كده يا قلبي» في حفلها بأرينا الكويت.

ووصلت «عبد الوهاب» مساء الخميس مطار الكويت الدولي، لإحيائها حفلها الغنائي ضمن مهرجان «ليلة عمر 2024»، في «أرينا الكويت».

ألبوم شيرين عبدالوهاب

وتحضر شيرين عبد الوهاب حاليًا ألبومها الجديد، المقرر طرحه هذا العام، وكانت آخر أغنية طرحتها شيرين هي أغنية الذهب، وهي من تأليف تامر حسين وألحان عزيز الشافعي.