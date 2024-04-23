أحمد عبد العزيز يستقبل صاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر في منزله (صور)

استقبل الفنان أحمد عبد العزيز، الشاب حسن صاحب واقعة عزاء الفنانة شيربن سيف النصر في منزله، وذلك لتوضيح وجهات النظر والاعتذار له بسبب انفعاله عليه نتيجة طلب صورة سيلفي أثناء حضوره العزاء.

وقدم الفنان أحمد عبد العزيز، الاعتذار الكامل للشاب صاحب الواقعة مؤكدًا أنه لم يقصد الموقف الذي حدث في عزاء شيرين سيف النصر.

واعتذر الشاب حسن» للفنان أحمد عبد العزيز، لأنه اختار الوقت الخطأ لطلب التصوير، مشيرا إلى أنه فعل ذلك من بابا محبته له.