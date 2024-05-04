رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الرئيس السيسي يعزي رئيس مجلس السيادة السوداني في وفاة نجله

كتب:

محمد أبو عمرة
12:10 م | السبت 04 مايو 2024
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، إذ تقدم الرئيس بخالص التعازي والمواساة في وفاة نجل رئيس مجلس السيادة السوداني، داعياً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الصبر والسلوان.

وتوجه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالشكر للرئيس على الاتصال معرباً عن تمنياته لمصر بالخير والأمان.

اقرأ المزيد:

عضو الهيئة العليا لـ«الجيل»: مدينة «السيسي» ستقود قاطرة التنمية في سيناء

وكيل «قيم البرلمان»: الحركة العمالية شهدت الكثير من المكاسب في عهد الرئيس السيسي

عضو بـ«الشيوخ»: تسمية مدينة السيسي بهذا الاسم يعبر عن امتنان قبائل سيناء للرئيس

إحدى المكرمات من الرئيس السيسي: «أتمنى يكون عندي عربية خاصة أشتغل عليها»

«جبران»: نشكر «السيسي» لدعمه القطاع الخاص وإقامة مشروعات كثيفة العمالة

اتحاد عمال مصر: دعم صندوق إعانات الطوارئ هدية جميلة من الرئيس السيسي
بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.