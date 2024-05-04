فنادق مرسى علم تستقبل 9 آلاف سائح من 8 دول أوروبية اليوم

تستقبل فنادق مدينة مرسى علم، اليوم السبت، آلاف السياح الأجانب على متن 46 رحلة طيران قادمة من 8 دول أوروبية، وسط اجراءات وقائية وأمنية.

فنادق مرسى علم تستقبل آلاف السائحين

وكشف عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، لـ«الوطن»، أن فنادق مرسى علم تستقبل اليوم حوالي 9 آلاف سائح من 8 دول أوروبية، تشمل ألمانيا وهولندا وإيطاليا والتشيك وبولندا وبلجيكا وفرنسا وسويسرا، تزامنا مع ارتفاع معدل حركة الطيران السياحية الوافدة من مطارات أوروبا.

نسبة الإشغالات بفنادق مرسى علم

ولفت «عثمان» إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بفنادق مرسى علم منذ مطلع الصيف الجاري، لتكسر حاجز 90% في عدد من الفنادق، تزامنا مع ارتفاع معدل حركة الطيران التي تصل إلى 165 رحلة خلال الأسبوع الجاري، طبقاً لجدول تشغيل الرحلات المعلن من مطار مرسى علم الدولي.

وأشار الخبير السياحي إلى استعداد فنادق مرسى علم لاحتفالات شم النسيم، والتي تشهد ارتفاعا في حركة السياحة الداخلية، وتشمل حفلات ومهرجانات على حمامات السباحة والشواطئ المفتوحة، واستقبال آلاف النزلاء من المصريين والأجانب وسط إجراءات أمنية مشددة.