إلهام شاهين تشارك في ندوة توقيع كتاب «الشيخ والفيلسوف» لشريف الشوباشي

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورا على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من داخل إحدى الندوات التي حضرتها، معبرة عن سعادتها بالمشاركة في هذه الندوة.

وعلقت الفنانة إلهام شاهين على الصورة «شاركت في ندوة رائعة لمناقشة كتاب الشيخ والفيلسوف، للكاتب والمفكر الرائع شريف الشوباشي، واستمتعت بالتحليل الرائع على المنصة من الدكتور سعد الدين الهلالي الأستاذ بجامعة الأزهر».

إلهام شاهين تعبر عن سعادتها بالمشاركة في الندوة

ووجهت الفنانة إلهام شاهين الشكر للدكتور خالد الشوباشي «أنتهز الفرصة لأهنئ الدكتور على كتابه الشيخ والفيلسوف، الكتاب رائع ويطرح شبه مناظرة بين الدين والفلسفة، استمتعت جدا بكل الآراء الواعية والمستنيرة واستفدت من المناقشة جدا، وسعدت بهذا الزخم من كم الحضور من مثقفي مصر في هذا الصرح الأثري الجميل، معهد الموسيقى العربة التابع للأوبرا المصرية، كل التحية والاحترام لكتاب ومفكري ومثقفي مصر».