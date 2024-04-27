إلهام شاهين تنشر صورا لها من حفل ماجدة الرومي بقصر عابدين: نورتي مصر

نشرت الفنانة إلهام شاهين مجموعة من الصور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من أحد الحفلات التي أحيتها الفنانة ماجدة الرومي، معربة عن سعادتها بحضورها الحفل وسماع الفنانة ماجدة الرومي.

إلهام شاهين في حفل قصر عابدين

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن مجموعة صور من حفل قصر عابدين، معلقة «أجمل حفلة حضرتها في أجمل مكان بمصر الجميلة العريقة قصر عابدين، مع أجمل وأرقى وأنقى إنسانة، الفنانة المبدعة التي حلقت بنا في السماء بصوتها الملائكي وأدائها الرائع وإحساسها الصادق وحبها الكبير لفنها وحبها العظيم لمصر».

إلهام شاهين ترحب بماجدة الرومي

ووجهت الفنانة إلهام شاهين عبر المنشور رسالة للمطربة ماجدة الرومي «وكيف لا وهي مولودة من أم مصرية من بورسعيد، مصر بلدك ترحب بك يا ماجدة وإحساسك بعلم مصر وأنتي تنحني له وتقبليه وتدوري به على المسرح، إحساس به كل المشاعر الوطنية الصادقة»، واختتمت حديثها بالترحيب بها وتوجيه الشكر لها.