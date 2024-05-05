ماذا يحدث عند قراءة سورة الإخلاص 10 مرات؟.. «مش هتتوقف عن ترديدها»

فضل كبير تحظى به سورة الإخلاص؛ إذ تعد من السور المستحب ترديدها بشكل مستمر؛ لأنها سورة التوحيد بالله سبحانه وتعالى، وهو الركن الأول من أركان الإسلام الخمسة، وقد لا يعرف البعض أن هناك فوائد لقارئ سورة الإخلاص باستمرار، كما أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقها الرسمي.

الإخلاص تساوي ثلث القرآن الكريم

سورة الإخلاص تساوي ثلث القرآن الكريم، إذ أشارت دار الإفتاء إلى ما رواه أبو هريرة، عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو اللَّه أحد تعادل ثلث القرآن».

«من دعا بسورة الإخلاص، لا يرد دعائه، ويلقى الإجابة من الله عز وجل»، وثَبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الدعاء بها مستجاب، جاء ذلك بما رواه «بريدة الأسلمي رضي الله عنه: سمع النبي - صلى الله عليه وسلم- رجلا يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد. قال: فقال: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى».

قصر في الجنة بسبب سورة الإخلاص

سورة الإخلاص تكون سببا في أن يحصل الإنسان على قصر في الجنة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «من قرأ سورة الإخلاص حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرًا في الجنة، فقال عمر بن الخطاب إذا أستكثر يا رسول الله، فقال رسول الله: الله أكثر وأطيب»، كما أنها تحمي من يكثر من تلاوتها من الشرور.