تحديث جديد لأسعار الدولار في البنوك اليوم.. «اعرف بقى بكام»

سجل سعر الدولار اليوم السبت 4-5-2024، استقراراً نسبياً مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، خلال بداية التعاملات اليومية، إذ سجل سعر الدولار اليوم 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في مختلف البنوك بمصر، وفقاً لآخر التحديثات عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم 47.89 جنيه للشراء، و48.02 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سجل سعر الدولار اليوم 48.10 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سجل سعر الدولار اليوم 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيه للبيع، في بنك فيصل الإسلامي.

سجل سعر الدولار اليوم 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيه للبيع، في بنك مصر.