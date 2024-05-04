صوامع وشون المنيا تستقبل 102 ألف طن قمح منذ بدء موسم التوريد

قال عبد الباسط عبد النعيم، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، خلال جولة تفقدية على صومعة مطحن نفرتيتي بمشاركة المركز الاعلامي لوزارة التموين، إن إجمالي مساحات القمح المنزرعة بالمحافظة بلغت 216 ألف فدان وفقا لتقديرات وزارة الزراعة.

وكشف عن استلام 102 آلاف طن قمح حتى الآن، حيث يتراوح معدل التوريد اليومي بين 11 و13 ألف طن بمتوسط 12 إردبا عن كل فدان، مشيراً إلى أن المديرية تستهدف من 388 ألفا إلى 400 ألف طن بالمحافظة، متوقعاً تخطي هذه الكميات مع نهاية الموسم.

المنيا ثاني محافظة في توريد القمح

وأشار «عبد النعيم» إلى أن المنيا تعد ثاني أكبر محافظة على مستوى الجمهورية ورّدت قمح خلال الموسم الماضي بعد الشرقية، بكميات بلغت 500 ألف طن.

ولفت مدير مديرية التموين بالمنيا إلي أن مركز مغاغة يعد الأكبر توريدا للقمح بالمحافظة يليه مراكز أبو قرقاص، العدوة، سمالوط، المنيا، مطاي، ملوي، دير مواس، موضحا أن نسبة التوريد بنقاط الشركة القابضة للصوامع والتخزين بلغت 55.39٪ وشركة مطاحن مصر الوسطى 26.24٪، والبنك الزراعي 18.34٪ .

وكشف «عبد النعيم» عن وجود 44 نقطة استلام وتجميع بالمنيا، بطاقة تخزينية إجمالية تصل إلى 504 آلاف و100 طن، منها 305 آلاف طن، موزعة على 6 صوامع تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.

وأضاف، أن شركة مطاحن مصر الوسطى لديها 4 مواقع استلام بالمحافظة بسعة إجمالية 46 ألفا و200 طن، فضلاً عن 34 موقعا تابعة للبنك الزراعي بسعة إجمالية 152 ألفا و900 طن.

إنارة ليلية بمواقع التخزين

وفيما يتعلق باستلام محصول القمح المحلي من المزارعين والموردين خلال الفترة المسائية، أكد «عبد النعيم» أنها تتم عبر 18 موقعاً به إنارة ليلية من إجمالي مواقع التخزين، مؤكدا سداد المستحقات خلال 48 ساعة من التوريد.

وقال «عبد النعيم»، إنه تم التحفظ على سيارتين محملتين بـ24 طن قمح كانتا متجهتين إلى محافظة بني سويف، دون الحصول على إذن مسبق من المديرية، وذلك بالمخالفة لقرارات النقل والتداول، كاشفاً عن مصادرة الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية.

من جهته، قال المهندس مؤمن معتمد رئيس قطاع شركة مطاحن مصر الوسطى في محافظة المنيا أن سعة صومعة نفرتيتي تبلغ 20 ألف طن ويوجد بها مخزن تجميع بسعة 10 آلاف طن، مشيراً إلي أنه يتم توريد يوميا نحو 3400 طن قمح من المزارعين.