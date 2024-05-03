جامعة المنيا تطلق قافلة بيطرية لقرية سفاي بمركز أبو قرقاص

أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنيا، برعاية الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، قافلة بيطرية لتقديم خدمات متنوعة في قرية سفاي بمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا، استكمالاً لمشاركات الجامعة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

قافلة طبية بيطرية بمركز أبو قرقاص

وأسفرت أعمال القافلة التي قدم خدماتها فريق طبي مُتكامل من كلية الطب البيطري بالجامعة، وبتنظيم عدد من الإداريين، عن الكشف على 450 حالة من رؤوس الماشية، بالإضافة إلى أعداد من الطيور في القرية في مختلف التخصصات البيطرية، هذا فضلاً عما قام به فريق الوقاية.

صرف الأدوية والأمصال بالمجان

كما تم صرف الأدوية والأمصال بالمجان من خلال منفذ الصيدلية البيطرية الخاص بالقافلة، وتوفير أفضل الخدمات للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة.