دورة تدريبية لرفع كفاءة العاملين بجامعة المنيا بعنوان «نظام العلاوات»

نظمت الإدارة العامة للموارد البشرية بجامعة المنيا، بالتعاون مع مصلحة الضرائب الإدارة العامة للتدريب الضريبي بالمنيا، ندوة تدريبية عن نظام العلاوات التشجيعية في ضوء قانون الخدمة المدنية؛ لاستعراض أهم الأحكام التي جاء بها قانون الخدمة المدنية لعام 2016، والتعريف بالمزايا المالية للموظفين الخاضعين لأحكامه.

ندوة تدريبية عن نظام العلاوات التشجيعية

استهدفت الندوة العاملين بالوحدات الحسابية وإدارة الاستحقاقات والمزايا بالإدارة العامة للموارد البشرية، وبكليات الجامعة، حيث حاضر بها محمد مطاوع، المدير العام والمحاضر بمصلحة الضرائب المصرية.

تحديد إجراءات منح العلاوة

و أوضح مطاوع تحديد ماهية العلاوة التشجيعية، وعناصر نموذج الترشيح، وضوابطه وقواعده، وتحديد أسباب الاستبعاد منه، وكيفية إعداد العلاوة التشجيعية،، وتحديد إجراءات منح العلاوة.

أشرف على تنظيم الندوة الدكتور باسم عبد الحكيم، أمين عام الجامعة، وأشرف عيد، مدير عام الموارد البشرية، والدكتور أمير ماهر طوبيا، مدير إدارة تنمية المواهب بالجامعة .