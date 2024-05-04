العالم على حافة الصراع.. تنفيذ أكبر مناورة بين القوى العظمى منذ الحرب الباردة

صرحت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن تدريبات الناتو «Steadfast Defender» تشير إلى استعداد الحلف لمواجهة احتمالية صراع مع روسيا الاتحادية، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

حرب بين قوى العالم العظمى

ووفقًا لزاخاروفا، يُنفذ الناتو حاليًا أكبر مناورة منذ الحرب الباردة، تحت اسم «المدافع الصامد» بالقرب من حدود روسيا، حيث يُستخدم جميع الوسائل المتاحة للحلف ضد روسيا، بما في ذلك الأسلحة الهجينة والتقليدية، فيظهر أن أعضاء الناتو يُستعدون بجدية لصراع محتمل مع روسيا، وهو الأمر الذي يتحدث عنه بوضوح ممثلون رفيعو المستوى في الناتو.

أكدت زاخاروفا أن اتهام الناتو لروسيا بشن هجمات هجينة هو معلومات مضللة.

وفي أمس الأول، اعتمد مجلس الناتو بيانًا يتهم فيه روسيا بشن هجمات هجينة ضد الدول الأعضاء في الحلف دون تقديم دليل.

الناتو يشن حربا هجينة ضد روسيا

واتهمت زاخاروفا حلف الناتو وقادة الدول الأعضاء بالتضليل وتضخيم الهستيريا المناهضة لروسيا بهدف تبرير العسكرة الواسعة في أوروبا، وأكدت أن اتهامات الناتو لروسيا بشن هجمات هجينة تهدف إلى تضليل سكان أوروبا وصرف الانتباه عن تصرفات الحلف ذاته.

وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية على أن الناتو قام بإطلاق حرب هجينة ضد روسيا في جميع المجالات العملياتية وفي جميع الاتجاهات الجغرافية.

وفقًا لممثلة الخارجية، فإن الصراع الدائر حول أوكرانيا ليس فقط حربًا هجينة، بل يشارك أعضاء الناتو بنشاط في مواجهة عسكرية حقيقية مع روسيا، حيث يقومون بتمويل نظام كييف وتزويده بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية، ويتم استخدام الأسلحة الغربية لتوجيه الضربات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في الأراضي الروسية.