بوهانج ستيلرز يعتلي صدارة الدوري الكوري بالفوز على جونبك بهدف نظيف

فاز بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، على جونبك هيونداي، بهدف دون رد، على ملعب «ستيل يارد»، بالجولة 11 من بطولة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم «كيه 1»، ليعتلي قمة المسابقة.

وسجل كيم جونج وو لاعب بوهانج ستيلرز، هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، بتسديدة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء، لتسكن الكرة منتصف المرمى، ليمنح فريقه 3 نقاط غالية، تصدر بها جدول الدوري الكوري الجنوبي.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد بوهانج ستيلرز إلى النقطة 24 بالمركز الأول، وجاء جونبك في المركز الثامن برصيد 10 نقاط.

فوز أولسان على سول بهدف دون رد

وانطلقت صباح اليوم، مباريات الجولة 11 من بطولة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم «كيه 1»، بلقاء جمع بين فريقي سول وأولسان على ملعب «كأس العالم»، وانتهت لصالح الأخير بهدف دون رد سجله مارتن آدم، من ضربة جزاء، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد أولسان، إلى النقطة 23 بالمركز الثاني، فيما تجمد رصيد سول عند النقطة 12 بالمركز السابع.