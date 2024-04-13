جيمتشون يفوز على جيجو ويواصل مطاردة بوهانج متصدر الدوري الكوري

فاز فريق جيمتشون سانجمو، على جيجو يونايتد، بهدفين نظيفين على ملعب «كأس العالم جيجو» في الجولة السابعة من بطولة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم «كيه 1»، ليصعد للمركز الثاني، ويواصل مطاردته للمتصدر بوهانج ستيلرز.

وسجل لفريق جيمتشون سانجمو كل من كيم هيون أوج، وكانج هيون موك في الدقيقتين 35، والرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، على التوالي.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد جيمتشون سانجمو، إلى النقطة 15 في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن بوهانج المتصدر «16 نقطة»، فيما تجمد رصيد جيجو يونايتد عند 10 نقاط بالمركز الرابع في بطولة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم.

صعود أولسان إلى المركز الثالث

وفي مباراة أخرى، احتل أولسان، المركز الثالث في ترتيب فرق الدوري الكوري الجنوبي، بتغلبه على جانجوون بنتيجة 4-0، على ملعب «أولسان مونسو»، في الجولة السابعة من المسابقة.

وسجل أهداف أولسان كل من جو مين كيو، لي دونج جيونج، أوم وون سانج، وجو مين كيو في الدقائق 9، 43، 55، و61 على التولي.

إهدار ركلة جزاء لجانجوون

وشهدت الدقيقة 76، إهدار لي سانج هيون لاعب جانجوون، ضربة جزاء، وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد أولسان إلى النقطة 14 في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد جانجوون عند النقطة 9 في المركز الخامس.