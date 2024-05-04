بوهانج يبحث عن تعزيز صدارة الدوري الكوري أمام جونبك هيونداي

يلتقي بوهانج ستيلرز، نظيره جونبك هيونداي، على ملعب «ستيل يارد»، بالجولة الـ11 من بطولة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم «كيه 1»، وتنطلق المباراة في الساعة العاشرة والنصف صباح اليوم بتوقيت القاهرة.

ويدخل بوهانج ستيلرز، مباراة نظيره جونبك هيونداي، بالفوز على جانجوون بنتيجة 4-2 على ملعب «مدينة تشانشيون سونجام الرياضية»، بالجولة العاشرة، ليحتل صدارة بطولة الدوري الكوري الجنوبي «كيه 1»، برصيد 21 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أولسان صاحب المركز الثاني بـ20 نقطة.

خسارة جونبك أمام إنتشون يونايتد

وفي المقابل، يخوض جونبك هيونداي، مباراة بوهانج ستيلرز، بخسارة أمام إنتشون يونايتد، بثلاثية نظيفة على ملعب «إنتشون»، بالجولة العاشرة، ليحتل المركز الثامن في ترتيب بطولة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم «كيه 1»، برصيد 10 نقاط.

وتنطلق مباريات الجولة الـ11 لبطولة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم «كيه 1»، بلقاء يجمع بين فريقي سول وأولسان على ملعب «كأس العالم» بسول، وتنطلق المباراة، الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم بتوقيت القاهرة.