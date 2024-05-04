تشييع جثمان الإذاعي أحمد أبو السعود من مسجد السيدة نفيسة.. والعزاء غدا (فيديو)

شيّع جثمان الدكتور أحمد أبو السعود رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية الأسبق، من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر، وسط حضور عدد كبير من المواطنين الذين شاركوا في تأدية صلاة الجنازة بصحبة الأسرة وأصدقاء وتلاميذ الإذاعي الكبير، ومن المقرر أن يوارى جسده الثرى بمقابر العائلة.

وكان الإذاعي الكبير قد توفي أمس الجمعة، وذلك حسب ما أعلن نجله حازم أبو السعود، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مطالبًا من كل متابعيه بضرورة الدعاء لوالده الراحل.

نعي الشركة المتحدة

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الفقيد الراحل أحمد أبو السعود، وقدمت خالص عزائها للأسرة وللإعلامي طارق أبو السعود في وفاة والده، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

موعد ومكان العزاء

ومن المقرر استقبال أسرة الإذاعي أحمد أبو السعود، العزاء مساء غدًا الأحد بقاعة السلام بمسجد الشرطة شارع صلاح سالم.