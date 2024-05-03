وفاة أحمد أبو السعود رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية الأسبق

أكد الدكتور حازم أبو السعود، وفاة والده الإعلامي والإذاعي الكبير أحمد أبو السعود.

وكتب حازم أبو السعود عبر حسابه بمنصة «فيسبوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله والدي الإذاعي الكبير أحمد أبو السعود رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية الأسبق، مسئول الإعلام العسكري في الإذاعة المصرية في حرب أكتوبر، وصلاة الجنازة غدا بعد صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة، اللهم ارحمه واغفر له وأدخله فسيح جناتك».