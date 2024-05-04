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«المتحدة» تنعى الإذاعي الكبير أحمد أبوالسعود رئيس الإذاعات الإقليمية الأسبق

كتب:

منتصر سليمان
12:39 ص | السبت 04 مايو 2024
الإذاعيِ الكبيرِ أحمدْ أبوالسعودْ

الإذاعيِ الكبيرِ أحمدْ أبوالسعودْ

نعت الشركةُ المتحدةُ للخدماتِ الإعلاميةِ ببالغِ الحزنِ والأسى، الإذاعيِ الكبيرِ أحمدْ أبو السعودْ رئيسَ شبكةِ الإذاعاتِ الإقليميةِ الأسبقِ. 

وتقدمت الشركةُ والعاملينَ في قنواتها الإعلاميةِ وإصداراتها وشركاتها، بخالصٍ العزاءِ للإعلاميِ الكبيرِ طارقْ أبو السعودْ في وفاةِ والدهِ، داعينَ اللهَ- عزَ وجلٌ- أنْ يتغمدَ الفقيدُ بواسعٍ رحمتهُ وأنْ يلهمَ ذويهِ الصبرَ والسلوانَ

 

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