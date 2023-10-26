منير مكرم يعلن وفاة المخرج الإذاعي محمد علي

أعلن الفنان منير مكرم عضو نقابة الممثلين، وفاة المخرج الإذاعي محمد علي، دون الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بأسباب الوفاة.

وفاة المخرج الإذاعي محمد علي

وكتب الفنان منير مكرم عضو نقابة الممثلين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، معلنًا خبر الوفاة بقوله: الدوام لله، مخرج الإذاعة محمد علي.

لم يعلن موعد ومكان الجنازة

ولم يكشف عضو نقابة المهن التمثيلية، عن أي معلومات تتعلق بالمخرج الإذاعي، كما لم يعلن عن تفاصيل موعد ومكان جنازة المخرج الإذاعي الراحل.