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منير مكرم يعلن وفاة المخرج الإذاعي محمد علي

كتب:

هبة أمين
10:22 ص | الخميس 26 أكتوبر 2023
الفنان منير مكرم عضو نقابة الممثلين

الفنان منير مكرم عضو نقابة الممثلين

أعلن الفنان منير مكرم عضو نقابة الممثلين، وفاة المخرج الإذاعي محمد علي، دون الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بأسباب الوفاة.

وفاة المخرج الإذاعي محمد علي

وكتب الفنان منير مكرم عضو نقابة الممثلين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، معلنًا خبر الوفاة بقوله: الدوام لله، مخرج الإذاعة محمد علي.

لم يعلن موعد ومكان الجنازة

ولم يكشف عضو نقابة المهن التمثيلية، عن أي معلومات تتعلق بالمخرج الإذاعي، كما لم يعلن عن تفاصيل موعد ومكان جنازة المخرج الإذاعي الراحل.

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بقلم هبة أمين