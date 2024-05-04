السبب الحقيقي وراء إغلاق محطة إذاعة يوسف وهبي.. السر في الفئران

تحدث يوسف وهبي في حوار سابق عن الإنجازات الكبيرة التي أدخلها على المسرح المصري، والسبب في ذلك هو دراسته في الخارج التي أثقلت معرفته الفنية، وبمجرد أن خطت أقدامه أرض الوطن أقام دعائم مدينة رمسيس للفنون التي تضمنت دور عرض مسرحية وسينمائية.

واقعة أبو فانوس

وحول الإذاعة الأهلية التي كان يمتلكها يوسف وهبي، قال الفنان إنها جلبت إليه المتاعب واضطر في النهاية إلى إغلاقها «كنت أمتلك إحدى الإذاعات الأهلية وكان اسمها محطة مصر الملكية، ثم تم تغير اسمها إلى محطة رمسيس، وكانت المحطة في غرفة مكتب شقيقي إسماعيل بشارع الجيش، ثم انتقلت إلى مدينة رمسيس بالزمالك».

وروى الفنان في حديثه قصة حدثت لأحد المذيعين في الإذاعة «أنه كان إلى جوار المحطة مقام لولي يسمونه أبو فانوس، وقد قطع المذيع في إحدى الليالي إذاعة البرنامج وصرخ قائلا: الحقوني يا مستعمين.. أبو فانوس طلع لي، واستقال في اليوم التالي خوفاً من شبح أبو فانوس الذي طارده في الليل».

جيش من الفئران يهاجم محطة رمسيس

وردا على واقعة استقالة المذيع قال يوسف وهبي «خفنا أن تتكرر المأساة فهدمنا مقام الولي رغم احتجاج محبيه وأنصاره، الذين مضوا يتوعدوننا قائلين إن غضب الولي سيحل على المحطة فيخربها، ولم يمض أسبوع على هدمنا لمقام أبو فانوس حتى هجم جيش من الفئران على أسلاك المحطة واعملوا فيها أسنانهم فقرضوها، واضطرت المحطة بعد هذا الهجوم إلى التوقف وأقام أنصار أبو فانوس حفلا تبادلوا فيه التهاني، وعدوا هذا الحادث كرامة من كرامات الولي، ومن يومها اختفت محطة رمسيس من الميدان الإذاعي».