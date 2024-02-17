ناقد: يوسف وهبي صاحب أول عملية تجميل في الوسط الفني بمصر

تحدث إلهامي سمير، الناقد الفني، عن مشوار عميد المسرح العربي يوسف وهبي، قائلا إنه فنان شامل عُرف بحبه للمغامرة، وجدد وأدخل أساليب الدعاية الجديدة في مصر لأول مرة، مشيرا إلى أن الفنان الراحل كان صاحب لأول عملية تجميل.

وذكر «سمير»، أن يوسف وهبي استطاع أن يقدم جميع الأدوار بعد التراجيديا، فأبدع في «الكوميديا» وبرع بها، وتعلق بالمسرح منذ الصغر وهو في سن العاشرة وأعجب بشدة بأجوائه.

يوسف وهبي عاش 10 سنوات في الفيوم

وأكد «وهبي»، خلال لقائه مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن أن الفنان الراحل عاش لمدة 10 سنوات في الفيوم، وكان من أسرة ثرية جدًا، وكان يهرب من المنزل ليلا لحضور خيمة المشخصاتية في «المولد»، ووجد به عالما مشابها له، وتأثر به، وأحب أن يجرب المسرح، وقرر أن يقحم نفسه في عرض مسرحي، ما تسبب في إتلاف العرض وتعرضه للضرب من قبل صاحب المسرح.

يوسف وهبي واصل الهروب لحضور العروض المسرحية

وروى الناقد الفني، أن يوسف وهبي قرر أن يجرب التمثيل مرة أخرى مع إحدى جيرانه وكانت في نفس سنه، وتعرض للضرب مرة أخرى من قبل والد الطفلة، موضحًا أن والد يوسف وهبي قرر الانتقال إلى القاهرة ظنا منه أن بذرة التمثيل ستنتهي بسبب هذا الانتقال إلى القاهرة لكنه اكتشف عكس ذلك تمامًا، مشيرا إلى أن الفنان الراحل واصل الهروب من منزله بشكل متكرر والذهاب لحضور المسرحيات والتي تقام على أعلى مستوى.

وتابع: «يوسف وهبي صاحب أول عملية تجميل في الوسط الفني المصري، حيث كانت أنفه عائقا أمام دخوله السينما، لذا قرر السفر إلى ألمانيا عام 1930 لإجراء عملية تجميل في الأنف، ليكون بذلك الفنان الأول الذي يتخذ تلك الخطوة».