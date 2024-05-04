سبب اختيار رواية «قناع بلون السماء» للفلسطيني باسم خندقجي للفوز بـ«البوكر»

كشفت الصفحة الرسمية لجائزة البوكر، سبب اختيار رواية «قناع بلون السماء»، للكاتب الفلسطيني باسم خندقجي، للفوز بجائزة البوكر للرواية العربية، عن العام الجاري.

وبثت الصفحة مقطع فيديو يتضمن لقاء مع الكاتب السوري نبيل سليمات رئيس لجنة تحكيم الدورة الحالية من الجائزة، وتحدث فيه عن السبب وراء اختيار الرواية للفوز بجائزة البوكر، موجها رسالة للكاتب الفلسطيني الموجود حاليا قيد الاعتقال في السجون الإسرائيلية.

سبب اختيار باسم خندقجي للبوكر

وقال نبيل سليمان رئيس لجنة التحكيم في الفيديو المنشور عبر «فيسبوك»: هناك عدد من المؤشرات الفنية البارزة في هذه الرواية بفضلها تميزت رواية «قناع بلون السماء»، عن قرينتها من الروايات في القائمة القصيرة من جائزة البوكر، متابعا أن التحدي الفني الكبير الذي نراه في رواية قناع بلون السماء، هو أن باسم قندقجي استطاع أن يقدم شخصيات لا تنسى وبقدر كبير من الفعل وبعدد قليل من الصفحات.

وأشار: تأثرت جدا بردود فعل الجمهور عقب إعلان فوز باسم خندقجي، وللتعاطف مع شخصية الكاتب لعبت دورا ولو ثانويا، خاصة أن العديد من القراء كانوا قد قرأوا الرواية بالفعل وأبدوا إعجابهم بها.

رسالة من رئيس لجنة تحكيم البوكر إلى خندقجي

وفي ختام الفيديو وجه «سليمان» رسالة إلى باسم قندقجي، قائلا: «باسم العزيز أعرف شاعرا وروائيا وانت في قلوبنا جميعا وأرواحنا معك، أنت أقوى ممن سجونهم وكلماتك كل ما يضعونه أمامك وأمام شعبك، سنلتقي قريبا في فضاء الحرية يا باسم».