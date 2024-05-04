كاتب صحفي: مصر جعلت القضية الفلسطينية ومعاناة شعبها «همها الأكبر»

قال الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، إنه تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يكثف منفذ رفح عمله لتسهيل دخول المساعدات لقطاع غزة، ومرور المصابين والعالقين.

وأضاف «أبو الهول»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ أول أشكال وأوجه الدعم التي قُدمت للأشقاء في فلسطين من خلال إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية جاءت من مصر، وفتحت مصر معبر رفح البري ومطار العريش لاستقبال المساعدات كافة التي قدمتها مختلف الدول، وكان لمصر النصيب الأكبر من هذه المساعدات التي تم إدخالها لغزة حتى الآن.

وتابع: «عندما نتحدث عن الجهود المصرية يمكننا القول بوضوح أنها تعادل مرات عديدة كافة الجهود التي بذلتها كل الدول بما فيها جهود الفلسطينيين أنفسهم ومصر جعلت من القضية الفلسطينية ومعاناة شعبها همها الأكبر وأولويتها وقضيتها الأولى وكل أجهزتها بلا استثناء».

وتابع: «مصر كرست وقتها وجهدها وإمكاناتها من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني، و80% من المساعدات التي دخلت غزة مصرية، والأرقام صحيحة ومسجلة لدى الأمم المتحدة وليس بها أية مبالغة».

وأشار إلى معاناة مصر والضغوط غير الطبيعية التي تتعرض لها مقابل مساعدتها للشعب الفلسطيني، قائلاً: «ما عانيناه قدمناه عن طيب خاطر حتى يتم حل القضية بل والمعاناة ممتدة عام 1948، كما عانى الفلسطينيون وأكثر ونحن دفعنا أثماناً غالية وما زلنا ندفع».