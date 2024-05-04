وزير الشباب يفتتح معرضا للحرف اليدوية في شرم الشيخ (صور)

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، معرضا للحرف اليدوية، بالمدينة الشبابية والرياضية بشرم الشيخ، في إطار حرص الوزارة على إقامة المعارض المجمعة بشكل دوري في جميع المدن المصرية، بغرض دعم مشروعات الشباب والعمل على المساهمة في التسويق والترويج لمنتجات الشباب.

تقديم الدعم والرعاية المتكاملة لمشروعات الشباب

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تعمل لتقديم الدعم والرعاية المتكاملة لمشروعات الشباب ومبادرات ريادة الأعمال، لتشجيع الشباب على تكوين مشروعاتهم الخاصة فى مختلف مسارات التنمية التى تشهدها الدولة المصرية، مشيرا إلى حرص الوزارة الدائم على تدريب وتأهيل الشباب المصري ليتمكنوا من البدء في مشروعاتهم المختلفة في إطار دعم ريادة الاعمال.

تأهيل الشباب لسوق العمل

وأوضح وزير الشباب، أن هذا المعرض ليس فقط لعرض المنتجات التي يقوم بتنفيذها الشباب يدويا، ولكنها نتاج طموح الشباب الكبير الذي عمل على استغلال الموارد والدورات التدريبية التي تنظمها الوزارة، من اجل تأهيلهم وتدريبهم لسوق العمل، حيث تحرص الوزارة على توفير بيئة مناسبة لريادة الأعمال من خلال برامج التدريب والتأهيل، وفتح قنوات التسويق لمنتجاتهم، بالإضافة إلى إشراكهم في بناء مستقبل مصر من خلال برامج التنمية المختلفة.

وأشار وزير الشباب إلى أحد البرامج التي تقدمها الوزارة، وهي تنمية الشباب «للفتاة والمرأة» وبرامج تمكين الشباب، حيث تبدأ هذه البرامج بتدريبهن وتأهيلهن على الحرف المختلفة، ليكونوا قادرين على بدء أعمالهم الخاصة، كما تتابع الوزارة معهم وتدعمهم ضمن برنامج ريادة الأعمال.