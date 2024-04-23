وزير الشباب ومحافظ شمال سيناء يشهدان ختام مهرجان الهجن

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ختام مهرجان الهجن الذي تستضيفه محافظة شمال سيناء تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن احتفالية المحافظة بالعيد القومي القومي والذي يتزامن في 25 أبريل من كل عام، وبحضور عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري للهجن وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

تطوير مهرجان الهجن

وأعرب وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بوجوده اليوم للمرة الرابعة على التوالي ليشهد مهرجان الهجن، والذي تستضيفه محافظة شمال سيناء، مؤكدا أنّ المحافظة تتمتع بتراث عريق، وتعتبر رياضة الهجن رياضة هامة عند أبناء المحافظة، لذلك كان حريصا بصفة شخصية على تطوير مهرجان الهجن الذي ينفذه الاتحاد المصري للهجن بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، من أجل تطوير رياضة الهجن وتحقيق النفع على ابناء المحافظة.

وأوضح أنّ رياضة الهجن ليست مجرد رياضة تقليدية، بل هي رمز للقوة والصبر والمثابرة، وهي قيمٌ أصيلةٌ يتوارثها أبناء سيناء جيلاً بعد جيل، مشددا على اهتمام الدولة المصرية بدعم جميع الرياضات، وتطويرها، واكتشاف المواهب الرياضية المتميزة في مختلف المجالات، حيث تولي وزارة الشباب والرياضة اهتمامًا كبيرًا بدعم رياضة الهجن خلال السنوات الماضية، فقد قامت الوزارة بتطوير مضامير سباقات الهجن في مختلف المحافظات، وتوفير الإمكانيات اللازمة لإقامة سباقات على أعلى مستوى.

دعم مربي الهجن وتوفير الرعاية البيطرية

وأضاف وزير الشباب والرياضة: «اتخذت وزارة الشباب والرياضة العديد من المبادرات بالتعاون مع الاتحاد المصري للهجن لدعم مربي الهجن، وتوفير الرعاية البيطرية اللازمة لحيواناتهم، وإقامة بطولات وفعاليات رياضية للهجن على مستوى الجمهورية، وجذب المشاركة العربية والدولية».

وأضاف وزير الرياضة أنّ ما نشهده اليوم من مشاركة واسعة في سباقات الهجن، دليلًا واضحًا على نجاح جهود وزارة الشباب والرياضة في دعم الرياضة العريقة، وأنا على ثقة بأنّ رياضة الهجن ستواصل ازدهارها وتطورها في السنوات المقبلة، بفضل جهود أبناء سيناء المخلصين، ودعم الدولة المصرية.

وأتمّ صبحي: «محافظة شمال سيناء تُمثل نموذجًا فريدًا للصمود والبطولة، حيث واجه أهلها العديد من التحديات ولم يستسلموا، وظلّوا صامدين في وجه الظروف مُتمسّكين بأرضهم ووطنهم، والدولة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية محافظة شمال سيناء».