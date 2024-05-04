رامي جمال يتصدر غلاف قوائم التشغيل على «يوتيوب ميوزك»

كشف الفنان رامي جمال عن تصدره غلاف تطبيق يوتيوب ميوزك هذا الأسبوع، وذلك من خلال صورة نشرها على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

واحتفى المطرب رامي جمال بنشر صورة «ستوري» على حسابه الشخصي على «إنستجرام»، وكشف من خلالها على تصدره لغلاف قوائم التشغيل للأسبوع على تطبيق يوتيوب ميوزك إلى جانب الفنان وائل جسار.

تصدر ألبوم رامي جمال التريند في 3 دول عربية

كان طرح الفنان رامي جمال في الشهر الماضي ألبومه الجديد الذي يضم 15 أغنية ويحمل اسم خليني أشوفك وتصدر التريند الأول على يوتيوب في دولة مصر والسعودية والكويت، وتقدم مجموعة من الفنانين بتهنئته من خلال حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ألبوم رامي جمال الجديد

وضمن ألبوم رامي جمال الجديد 15 أغنية جديدة وهي: خليني أشوفك، بقول وأكدب، أوقات، قلبي خام، بضيع وقتي، عادي أنساك، شاهد الله، أنسى اسمي، فستانك أبيض، ذكريات هوانا، قولي آه، أهو سوء تفاهم.