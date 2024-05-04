تعرض شقيقة ديانا هشام لوعكة صحية مفاجئة

كشفت الفنانة ديانا هشام عن تعرض شقيقتها لوعكة صحية مفاجئة، أدت إلى نقلها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم والرعاية الطبية.

ونشرت ديانا صورة شقيقتها وهي ترقد على سرير المستشفى، عبر خاصية القصص القصيرة بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «ألف سلامة عليكي يا حبيبتي».

مسلسل إنترفيو بمشاركة ديانا هشام

من ناحية أخرى، تستعد ديانا هشام لعرض مسلسل «إنترفيو» خلال الفترة المقبلة عبر منصة Watch It الإلكترونية، ويعد المسلسل أول بطولة مطلقة للفنانة رنا رئيس، ويشارك في بطولته بجانب رنا رئيس، خالد شباط، ميدو عادل، حازم إيهاب، محمد العمروسي، خالد جواد، سارة نور، نور بدر، مونيكا ألفونس، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، من تأليف أمينة مصطفى، إخراج أحمد خالد أمين.

قصة المسلسل

تدور أحداث مسلسل إنترفيو في إطار درامي رومانسي حول نادين الذي تقوم بدورها رنا رئيس وتعمل محللة بيانات، إذ تذهب لإجراء مقابلة عمل في إحدى الشركات الكبرى، وتنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد تلك المقابلة.