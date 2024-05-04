سيدني إف سي يفوز برباعية نظيفة على ماكارثر في «بلاي أوف» دوري أستراليا

فاز فريق سيدني إف سي على ماكارثر ، بنتيجة 4-0 على «ملعب أليانز» في المباراة الفاصلة «البلاي أوف» بسلسلة نهائيات بطولة الدوري الأسترالي لكرة القدم «إيه ليجا»، ليصعد إلى الدور نصف النهائي.

وسجل روبرت ماك لاعب سيدني إف سي، هدفين في الدقيقتين 8 و77، فيما سجل جو لولي وجايدن كوتشارسكي، هدفين في الدقيقتين 50 و66.

طرد كيلي أدامسون لاعب ماكارثر

وشهدت الدقيقة 27، إشهار حكم اللقاء، البطاقة الحمراء في وجه كيلي أدامسون لاعب ماكارثر ، إثر عرقلته جوردان بيركنز لاعب سيدني إف سي من خارج منطقة الجزاء، بعد اللجوء لتقنية الفيديو.