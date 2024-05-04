تحدث لأول مرة.. مفاجأة «فيفا» تشعل نهائي الأهلي والترجي التونسي

أشعل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قمة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد قراره الأخير، قبل صدام الفريقين في المباراة النهائية للبطولة الأعرق قاريا على مستوى الأندية، والتي يتطلع من خلالها المارد الأحمر لمعانقة اللقب واستغلال قرار «فيفا» الجديد لصالحه.

واتخذ «فيفا» قراره، قبل مباراة الأهلي والترجي بنهائي دوري أبطال إفريقيا، بعودة منافسات بطولة كأس إنتر كونتيننتال بدايةً من 2024، على أن يشارك فيها الفريق المتوج بلقب دوري الأبطال في القارة السمراء ممثلا عن إفريقيا وهو ما جعل الصراع بين المارد الأحمر وبطل تونس على أشده لاقتناص دوري الأبطال والظهور في بطولة «فيفا» الجديدة لاسيما أنه سيحصل منها على مبالغ مالية قيمة.

كما أن المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا في هذه النسخة من بين الأهلي والترجي التونسي سيحصل على إنجاز فريد من نوعه، إذ سيكون أول فريق إفريقي يشارك بكأس الإنتركونتيننتال وهي البطولة الجديدة المستحدثة من «فيفا».

كانت إذاعة «موزاييك إف إم» التونسية قد دعمت الترجي التونسي لكسب الرهان أمام الأهلي، قائلة إن بطل تونس بات على بُعد خطوة وحيدة من المشاركة في هذه البطولة الخاصة بـ«فيفا» في حال فوزه على الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلعب النادي الأهلي أمام نظيره فريق الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم، ذهابا 18 مايو بتونس وإيابا 25 مايو بالقاهرة.

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