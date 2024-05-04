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تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

كتب:

رحاب عبدالراضي
12:00 م | السبت 04 مايو 2024
الأهلي

الأهلي

لقاء مهم وحاسم ينتظر الأهلي والترجي والتونسي 18 مايو الجاري، إذ يسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز وحصد بطولة دوري أبطال أفريقيا، لذا تترقب جماهير الساحرة المستديرة موعد مباراة الأهلي والترجى التونسى في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفي السطور التالية، نستعرض تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، إذ يستعد المارد الأحمر لمواجهة الفريق التونسي في رادس في العاشرة مساء السبت الموافق 18 مايو الجاري.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

وتعرض قناة «بي إن سبورتس» مباراة الأهلي والترجي عبر شاشاتها باعتبارها المالك الحصري لإذاعة مباريات البطولة.

تردد بي إن سبورتس

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11054

الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

ويُقام لقاء الإياب بين الأهلي والترجي في الثامنة مساء السبت 25 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي، ويسعى المارد الأحمر للفوز حفاظا على اللقب.

يذكر أنّ الأهلي والترجي التقيا في نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختين سابقتين عامي 2012 و2018، وفاز الأهلي في الأولى واستطاع حصد اللقب، بينما انتزع اللقب الترجي في 2018.

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