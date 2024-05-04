سناء منصور عن إطلاق «المتحدة» حفلات «ليالي مصر»: لها هدف عميق نحو الريادة

أشادت الإعلامية سناء منصور، بإطلاق الشركة «المتحدة» لسلسلة حفلات «ليالي مصر» احتفالًا بأعياد الربيع وشم النسيم، مشددة على أنها مجموعة من الفعاليات الترفيهية والفنية، والتي تنظم لأول مرة في عدد كبير من المحافظات من الدلتا والصعيد ويحييها كبار الفن والغناء في مصر والوطن العربي.

تذاكر «ليالي مصر»

وأشارت «منصور»، خلال تقديم برنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، إلى أن شركة «تذكرتي» ستعلن عن مواعيد الحفلات وطرح التذاكر على موقعها الإلكتروني، موضحة أن «ليالي مصر» يشمل عددا كبيرا من الحفلات الغنائية الضخمة، والتي تعد للترويج لكل محافظات مصر كواجهة للسياحة الداخلية.

دعم وتطوير الصناعة الإعلامية

ونوهت بأن هذا ليس جديدًا على الشركة «المتحدة» التي قدمت العديد من المبادرات لدعم وتطوير الصناعة الإعلامية والفنية لتحافظ على الريادة المصرية في الفن والإعلام والثقافة، موضحة أن إطلاق «المتحدة» لهذه الحفلات لديها هدف وعمق كبير، وهو من الدور الذي تقوم به الشركة المتحدة للحفاظ على الريادة المصرية والترويج للفن والثقافة المصرية.