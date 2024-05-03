تفاصيل مشروع المتحدة «ليالي مصر» للاحتفال بأعياد شم النسيم

الترفيه وتنفيذه على أرض الواقع واحدة من المهام التي لم تغفلها الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، ففي كل موسم ومناسبة تبتكر فكرة جديدة، لتقديم احتفالات مُختلفة للمصريين، لذلك أطلقت مشروعا جديدا، بالاشتراك مع تذكرتي، يحمل اسم «ليالي مصر».

وتضم الحفلات المقرر إقامتها في عدد من المحافظات المصرية، عدد من أهم نجوم الغناء في مصر، من بينهم نجم الغناء الشعبي، حكيم، والمقرر أن يُقيم حفلا يوم الأحد 5 مايو الجاري بنادي سيتي كلوب بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ويشاركه الحفل أيضًا الفنان محمد عدوية، ومن المقرر أن يكون سعر تذكرة الحفل 300 جنيه، ويمكن حجزها على موقع تذكرتي.

أيضًا من الحفلات المقرر إقامتها في نادي سيتي كلوب في مدينة العبور، يوم الاثنين 6 مايو، هي حفل الفنان رامي صبري ويشاركه في الحفل مغني المهرجانات مُسلم، وأيضًا سعر تذكرة الحفل 300 جنيه.

«ليالي مصر»، مشروع يشمل في مرحلته الأولى عددا كبيرا من الحفلات الغنائية الضخمة، يحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم في معظم محافظات مصر، من الدلتا للصعيد.

وتأتي ليالي مصر في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة لتصل الرسالة لكل ربوع مصر إلى جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقصد للسياحة الداخلية، من خلال تنظيم الحفلات فيها.

وعلى مدى السنوات الماضية، أطلقت المتحدة العديد من المشروعات والمبادرات لدعم وتطوير الصناعة الإعلامية والفنية للحفاظ على الريادة في الفن والثقافة، وإبراز التراث الحضاري للدولة المصرية.

وتطرح شركة «تذكرتي» تذاكر الحفلات ومواعيدها في كل محافظة عبر موقعها الإلكتروني للجمهور.