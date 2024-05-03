«المتحدة» تطلق مشروع «ليالي مصر» خلال أعياد الربيع.. «حفلات غنائية لنجوم الفن والطرب»

برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تطلق شركتي المتحدة برودكشن وتذكرتي خلال أعياد الربيع وشم النسيم مشروع «ليالي مصر»، وهو عبارة عن مجموعة من الفاعليات الترفيهية والحفلات التي يتم تنظيمها لأول مرة في عدد كبير من المحافظات.

«ليالي مصر»، هو مشروع يشمل في مرحلته الأولى عدد كبير من الحفلات الغنائية الضخمة، يحيها ألمع نجوم مصر والعالم العربي خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم في معظم محافظات مصر، من الدلتا للصعيد.

وتأتي ليالي مصر في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة لتصل الرساله لكل ربوع مصر إلى جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية، من خلال تنظيم الحفلات فيها.

وعلى مدى السنوات الماضية، قامت المتحدة بالعديد من المشروعات والمبادرات لدعم وتطوير الصناعة الاعلامية والفنية للحفاظ على الريادة في الفن والثقافة، وإبراز التراث الحضاري للدولة المصرية.

وتطرح شركة «تذكرتي» تذاكر الحفلات ومواعيدها في كل محافظة عبر موقعها الإلكتروني للجمهور.