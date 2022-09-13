تنسيق معهد خدمة اجتماعية 2022.. اعرف الحدود الدنيا

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الحد الأدنى لتنسيق معهد خدمة اجتماعية للعام الدراسي الجديد 2022، الذي يبدأ اعتبارا من أول أكتوبر المقبل وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أقره المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

تنسيق معهد خدمة اجتماعية علمي

- معهد عالي خدمة اجتماعية دمنهور بمصروفات 206.0 درجة.

- خدمة اجتماعية بنها 208.0 درجة.

- خدمة اجتماعية أسوان فرع قنا 208.0 درجة.

- خدمة اجتماعية المنصورة 210.0 درجة.

- معهد عالي خدمة اجتماعية بكفر صقر شرقية 210.0 درجة.

- معهد عالي خدمة اجتماعية القاهرة بمصروفات 210.0 درجة.

- معهد عالي خدمة اجتماعية كفر الشيخ بمصروفات 210.0 درجة.

- العالي خدمة اجتماعية 6 أكتوبر 211.0 درجة.

- معهد عالي خدمة اجتماعية في الإسكندرية بمصروفات 212.0 درجة.

- العالي خدمة اجتماعية سوهاج 212.0 درجة.

تنسيق معهد خدمة اجتماعية أدبي

- خدمة اجتماعية أسوان 217.0 درجة.

- خدمة اجتماعية بورسعيد 219.0 درجة.

- خدمة اجتماعية بكفر صقر شرقية 220.0 درجة.

- خدمة اجتماعية كفر الشيخ بمصروفات 220.0 درجة.

- خدمة اجتماعية أسوان فرع قنا 222.0 درجة.

- خدمة اجتماعية سوهاج 223.0 درجة.

- خدمة اجتماعية المنصورة 225.0 درجة.

- خدمة اجتماعية 6 اكتوبر 228.0 درجة.

- خدمة اجتماعية دمنهور بمصروفات 229.0 درجة.

- خدمة اجتماعية القاهرة بمصروفات 229.0 درجة.

- خدمة اجتماعية بنها 236.0 درجة.

- معهد عالي خدمة اجتماعية إسكندرية بمصروفات 237.0 درجة.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق معهد خدمة اجتماعية

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- الدخول على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة الرقم السري.

- الحصول على النتيجة.

- طباعة بطاقة الترشيح.

- إرفاقها ضمن الأوراق المطلوبة للتقديم.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور مجدي تركس، عميد معهد خدمة اجتماعية بسوهاج في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مدة الدراسة في المعهد تصل لـ أربعة سنوات، ويُقبل طلاب الشعبتين العلمية والأدبية، كما يهتم بتأهيل الطالب لسوق العمل، بالتركيز على الجانب النظري والتدريب الميداني في جميع مجالات الخدمة الاجتماعية.