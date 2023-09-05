لطلاب الثانوية.. معاهد خدمة اجتماعية وصحية في تنسيق المرحلة الثالثة

تستعد وزارة التعليم العالمي لاستئناف تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد أمام الطلاب الناجحين في الدور الثاني الثانوية العامة، وبينها معاهد الخدمة الاجتماعية المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة.

معاهد الخدمة الاجتماعية

1. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة.

2. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية.

3. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.

4. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور.

5. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان.

6. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها.

7. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة.

8. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بـ6 أكتوبر.

9. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان - فرع قنا.

10. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد.

11. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج.

12. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر صقر - الشرقية.

13. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية (طالبات فقط).

14. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.

15. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان.

16. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج.

معاهد العلوم الصحية التطبيقية

1. المعهد الفني للتمريض بالجونة - محافظة البحر الأحمر.

2. المعهد الفني للتمريض بالدقهلية - شربين.

3. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر.

4. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج.

5. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا.

6. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين - الدقهلية.

7. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف.

8. المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف.

معاهد صحية تابعة لوزارة الصحة

1. المعهد الفني الصحي بإمبابة.

2. المعهد الفني الصحي بالإسكندرية.

3. المعهد الفني الصحي بطنطا.

4. المعهد الفني الصحي ببنها.

5. المعهد الفني الصحي بالمنصورة.

6. المعهد الفني الصحي بالزقازيق.

7. المعهد الفني الصحي ببورسعيد.

8. المعهد الفني الصحي بالإسماعيلية.

9. المعهد الفني الصحي ببني سويف.

10. المعهد الفني الصحي بأسيوط.

11. المعهد الفني الصحي بسوهاج.

12. المعهد الفني الصحي بأسوان.