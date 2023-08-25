معاهد خدمة اجتماعية متاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لشعبة علمي

حددت وزارة التعليم العالي، الأماكن الشاغرة للشعب العلمية في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 التي تنطلق الفترة المقبلة، وتحديدا معاهد الخدمة الاجتماعية المتاحة أمام الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة.

معاهد الخدمة الاجتماعية

وفيما يلي نستعرض معاهد الخدمة الاجتماعية المتاحة لطلاب الثانوية العامة الناجحين في تنسيق المرحلة الثالثة لشعبة علمي، وهي:

معهد عالي خدمة اجتماعية بكفر صقر شرقية

العالي خدمه اجتماعية بورسعيد

المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية طالبات

معهد عالي خدمة اجتماعيه اسكندريه بمصروفات

معهد عالي خدمة اجتماعية القاهرة بمصروفات

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

معاهد فني تجاري

الفني التجاري ببورسعيد

نظم معلومات إدارية قطامية

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم تسويق وإدارة أعمال

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول

العالي خدمه اجتماعيه 6 أكتوبر

العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية «إيجوث»

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

الفني التجاري بسوهاج

العالي سياحه وفنادق 6 أكتوبر

خدمة اجتماعية أسيوط

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا

خدمة اجتماعية حلوان

خدمة اجتماعية الفيوم

خدمة اجتماعية أسوان

المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج

عالي خدمه اجتماعية أسوان فرع قنا

العالي خدمه اجتماعية أسوان

العالي خدمه اجتماعيه سوهاج

العالي خدمة اجتماعيه بنها

المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف

معهد عالي خدمه اجتماعية كفر الشيخ بمصروفات

خدمة اجتماعية أسيوط