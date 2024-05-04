ريم أحمد تشكر كل من ساندها بعد وفاة والدتها: عظم الله أجركم

حرصت الفنانة ريم أحمد على توجيه الشكر لكل من وقف بجانبها خلال تشييع جثمان والدتها إلى مثواها الأخير، وفي العزاء الذي أقيم بالحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

ريم أحمد تشكر كل من قدم واجب العزاء في والدتها

كتبت الفنانة ريم أحمد عبر صفحتها الخاصة على موقع «إنستجرام»: «شكر الله سعيكم وعظم أجركم وغفر ذنبكم، شكرا لمن حضر صلاه الجنازة والدفن وقدم واجب العزاء في المسجد أو المنزل، تليفونيا أو على مواقع التواصل».

وتابعت ريم أحمد: «شكرا لوجودكم جمبنا في هذه اللحظات الصعبة، نرجو منكم الدعاء وقراءة الفاتحة للمغفور لها بإذن الله والدتي (فاتن الراعي)».

يذكر أن عزاء والدة الفنانة ريم أحمد أقيم أمس السبت في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين وحضره عدد من الفنانين في مقدمتهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.