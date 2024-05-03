بدء توافد نجوم الفن على عزاء والدة ريم أحمد.. أشرف زكي أول الحضور (صور)

بدأ منذ قليل توافد عدد من نجوم الفن لحضور عزاء والدة الفنانة ريم أحمد، والمقام حاليا في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، إذ تتلقى الفنانة ريم أحمد عزاء والدتها مع عائلتها وزوجها الفنان طه خليفة.

توافد نجوم الفن لعزاء والدة ريم أحمد

وكان من أبرز الحضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان عزوز عادل، بالإضافة للفنان أيمن عزب وعدد آخر من الفنانين، والتي تأثرت الفنانة ريم أحمد بشدة بعد وصولهم، وواصلت بكائها بطريقة هيسترية.

مواساة محمد صبحي لريم أحمد

وكانت والدة الفنانة ريم أحمد فاتن الراعي، توفيت أول أمس الأربعاء، وأعلنت ريم نبأ وفاتها من خلال منشور لها عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وحرص النجم محمد صبحي على مواستها قائلاً: «إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. بكل الأسى والحزن أنعى السيدة فاتن الراعي.. والدة ريم أحمد "هدى" ابنتي في ونيس.. كانت إنسانة رائعة ودعمت ابنتها وساندتها كثيرا في مشوارها معي».