ريم أحمد تنهار من البكاء في عزاء والدتها (فيديو)

دخلت الفنانة ريم أحمد في نوبة بكاء شديدة أثناء تلقي عزاء والدتها الراحلة في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين برفقة عائلتها وزوجها طه خليفة، وسط غياب نجوم الفن.

انهيار ريم أحمد في عزاء والدتها

ولم تتمالك الفنانة ريم أحمد دموعها ودخلت في نوبة بكاء شديدة أثناء مواساة المعزين لها، في العزاء والذي انطلق بعد صلاة المغرب، داخل مسجد الحامدية الشاذلية.

دعاء ريم أحمد لوالدتها الراحلة

وحرصت الفنانة ريم أحمد على الدعاء لوالدتها من خلال منشور لها عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وعلقت قائلة: «ربنا يرحمك يا ماما ويغفر لكي.. اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين اغفر لها وارحمها وأكرم نزلها.. اللهم اعفو عنها ووسع مدخلها ونوّر قبرها.. اللهم ارزقها جنّتك التي وعدت، يا ذا الجلال والإكرام يا واسع العطف والمغفرة».