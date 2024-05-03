ريم أحمد تتعرض للإغماء في عزاء والدتها بالحامدية الشاذلية (صور)

تعرضت الفنانة ريم أحمد للإغماء خلال تلقيها عزاء والدتها السيدة فاتن الراعي، المقام حاليا في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، بوجود عائلتها وعدد كبير من نجوم الفن وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

ريم أحمد تتعرض للإغماء في عزاء والدتها

ويبدو أن الفنانة ريم أحمد لم تتحمل صدمة وفاة والدتها، وتعرضت للإغماء أثناء تلقي العزاء وسقطت على الأرض وحاوت الفنانة لقاء سويدان إفاقتها وأجلستها على كرسي بعيدًا عن الزحام في العزاء.

أبرز الحضور من الفنانين في عزاء والدة ريم أحمد

وحرص على حضور عزاء والدة ريم أحمد كل من الدكتور خالد جلال، وزينب عزيز، وإيهاب فهمي وزوجته، وعزوز عادل، وأيمن عزب، ولقاء سويدان، والمخرجة منال الصيفي، ومحسن منصور، وعدد آخر من الفنانين.