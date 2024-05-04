أول تحديث منذ 18 شهرا.. إصدارات جديدة من «آبل» لمستخدميها بمميزات عديدة

بعد تحديد شركة «آبل» موعد إعلان إصداراتها الجديدة من أجهزة «الآيباد»، والمقرر عرضه يوم 7 مايو، وسط حالة من انتظار وترقب محبيها للتحديث الجديد، الذي يُعد أول تحديث رئيسي لتلك الأجهزة منذ أكثر من 18 شهرًا، فما هي مميزاتها والمادة المصنع منها؟.

إصدارات جديدة من أجهزة الآيباد

إصدارات جديدة لأجهزة الآيباد الخاصة بشركة «آبل»، التي توضح عن طرازيْ «iPad Pro» و«iPad Air» الجديدين اللذين سيضمان شرائح M3، أو ربما M4، وفق ما نشره موقع «العربية»، التي تتميز بمميزات عديدة تجعلها محل ارتقاب المستخدمين، وهيكل متين.

يتمثل إصدارات شركة أبل الجديدة لأجهزة الآيباد، في أن الهيكل سيكون من مادة الألومنيوم، وهو ما يجعله شبيها أكثر بالكمبيوتر المحمول، كما أنه سيكون أكثر متانة وتميزا بذلك الهيكل، بالإضافة إلى أنه يتميز بالعديد من المميزات التي تجعل الإقبال عليه كثيرا، لذلك يرتقب مستخدمو آيفون موعد الإعلان عن تلك الإصدارات.

ويُعد من أبرز مميزات أجهزة آيباد الجديدة، منها القلم الذي سيتميز بقدرات جديدة، وهو مُعاد تصميمه حتى يتضمن ردود فعل لمسية وإيماءة ضغط لأداء مهامّ سريعة، فضلًا عن ظهور لوحة المفاتيح Magic Keyboard المحدثة، والتي تعمل حافظة لجهاز iPad مع لوحة مفاتيح ولوحة تتبع.

ويقدم جهاز «iPad Pro» لأول مرة، شاشة «OLED»، وستأتي تلك الأجهزة بأحجام مختلفة ما بين 11 و12.9 بوصة، رغبة في تلبية الاحتياجات المختلفة للمستخدم، كما يتطابق حجم جهازي «iPad Air» الجديد «iPad Pro»، وهو ما يوفر للمستهلكين جهازًا لوحيًا بشاشة كبيرة وبأسعار مناسبة.