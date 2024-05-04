«الأرصاد» تحذر من نزول الشواطئ في شم النسيم: الأمواج مرتفعة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على محافظات الجمهورية اليوم السبت، مشيرة إلى أن الأجواء ستكون ربيعية خلال الفترة الحالية، ولكن هناك فرق في قيم درجات الحرارة بين النهار والليل.

نشاط الرياح

وأوضحت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، وجود نشاط الرياح طوال أيام الأسبوع، مما يساعد على انخفاض قيم درجات الحرارة، مشيرة إلى أن هناك تكوّن للشبورة المائية بشكل مؤثر على الطرق الصحراوية، ما يؤثر بدوره على انخفاض الرؤية الأفقية وتتلاشي مع ظهور أشعة الشمس.

أجواء ربيعية وطقس لطيف

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن هناك منخفضا جويا في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى تكون سحب، ومن ثم تسود أجواء ربيعية لطيفة خلال الساعات المقبلة، وكذلك يومي الأحد والاثنين، مشيرة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري.

وحذرت «غانم» من اضطراب بشواطئ البحر المتوسط، وارتفاع الموج من 2 لـ3 أمتار، مؤكدة أن البحر المتوسط غير مؤهل لعمليات الصيد والملاحة البحرية أو التنزه، لذا يجب عدم نزول البحر خلال الـ72 ساعة المقبلة، وتحديدا خلال فترة إجازة شم النسيم.