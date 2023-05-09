5 معلومات عن يوم النصر في روسيا.. يشارك به أكثر من 10 آلاف شخص

انطلق العرض العسكري الكبير، صباح اليوم، بالميدان الأحمر في العاصمة الروسية موسكو، لإحياء الذكرى الـ 78 للنصر في الحرب العالمية الثانية، إذ شارك في العرض أكثر من 10 آلاف شخص، و125 قطعة من المعدات والأسلحة العسكرية.

عرض عسكري للاحتفال بعيد النصر في روسيا

وشهدت موسكو، مرور عِدة مدرعات من طرازي «تيجر» و«تايفون-أو»، ومنظومات صواريخ من الطراز «إس-400» للدفاع الجوي الروسي، وناقلات مدرعة جديدة لنقل الجنود والعساكر الروسية «بي تي إر -82 آ»، و«بوميرانغ»، والصواريخ التكتيكية المعروفة باسم «أسكندر-إم»، بالإضافة إلى منظومات تابعة للصواريخ الأرضية الروسية المتنقلة من طراز «يارس».

ويذكر أنّ العرض العسكري يقام في 9 مايو من كل عام في الميدان الأحمر بالعاصمة الروسية موسكو، من أجل إحياء ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، في الفترة بين عامي 1941 و1945، ويحتفل المواطنون بذلك اليوم، من خلال إطلاق الألعاب النارية في تمام الساعة العاشرة مساءً، في مختلف المدن والمناطق الروسية.

معلومات عن عيد النصر

- عيد النصر، هو عيد وطني تحتفل فيه روسيا وعدد من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، في 9 مايو من كل عام، وذلك بعد استسلام ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، وفقا لصحيفة «نيويورك تايمز».

أعلنت ألمانيا استسلامها في الحرب العالمية الثانية في 9 مايو 1945، وأصبح هذا اليوم ذكرى يحتفل بها الاتحاد السوفيتي.

- وفى عام 2010، شارك للمرة الأولى جنود وعساكر من دول حلف شمال الأطلسي في الساحة الحمراء، بنحو ألف عسكري من 13 بلدًا، بينها فرنسا والمملكة المتحدة وبولندا وأمريكا، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها دول أعضاء في الحلف الاحتفال مع روسيا، بالرغم أنهم يرون روسيا مصدر تهديد لهم.

- وفى 2020، جرى إنشاء كاتدرائية عسكرية باسم قيامة المسيح، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ75 لعيد النصر في الحرب العالمية الثانية.

- يذكر أنّ الحرب العالمية الثانية، هي مسرح الحرب الرئيسية التي شهدت عدة معارك بين الدول الأوروبية والاتحاد السوفيتي وبولندا والنرويج، واستمرت نحو 3 أعوام، بداية من 22 يونيو 1941 حتى 9 مايو 1945.