سجل سعر الدولار اليوم الأحد 5-5-2024 في البنوك المصرية، استقرارا مقابل الجنيه المصري، خلال بداية التعاملات اليومية، إذ بلغ سعر الدولار اليوم 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع في بنك مصر.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، وفقاً لآخر التحديثات عبر مواقعها على الإنترنت.

سجل سعر الدولار اليوم 47.89 جنيه للشراء، و48.02 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

بلغ سعر الدولار اليوم 48.10 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سجل سعر الدولار اليوم 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

استقرار سعر الدولار في بنك فيصل

وصل سعر الدولار اليوم 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سجل سعر الدولار اليوم 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع في البنك الأهلي المصري.

بلغ سعر الدولار اليوم 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع في بنك مصر.