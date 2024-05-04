موعد ومكان عزاء الإذاعي أحمد أبو السعود

أعلن الدكتور حازم أبو السعود، موعد ومكان تلقي عزاء والده الإذاعى الراحل أحمد أبو السعود، الذي رحل عن عالمنا في الساعات القليلة الماضية، وجرى تشييع جثمانه ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة، من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

موعد ومكان عزاء الإذاعي الراحل أحمد أبو السعود

وقال حازم أبو السعود: «عزاء والدي الحبيب أحمد أبو السعود غدا الأحد بقاعة السلام في مسجد الشرطة ولا أراكم الله مكروها في عزيز عليكم».

تشييع جثمان أحمد أبو السعود

وحرص على تشييع جثمان الدكتور أحمد أبو السعود إلى مثواه الأخير عدد كبير من الشخصيات العامة، من بينهم المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ورئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة الإعلامي أحمد الطاهري والإعلامي عبد الفتاح مصطفى رئيس شبكة راديو 9090.