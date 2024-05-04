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جامعة بنها الأهلية تكرم طالبة لحصولها على المركز الأول ببطولة الجمهورية المفتوحة

كتب:

حسن صالح
04:55 م | السبت 04 مايو 2024
تكريم طالبة جامعة بنها الأهلية

تكريم طالبة جامعة بنها الأهلية

كرم الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، الطالبة ملك محمد سيف، الطالبة بالفرقة الأولى بكلية الهندسة، لحصولها على المركز الأول ببطولة الجمهورية المفتوحة تحت 18 سنة وزن 48 كيلو جرام، بمنافسات الجودو والأيكيدو والسومو.

الإنجاز الرياضي 

حرص «السعيد»، على تكريم الطالبة وتهنئتها على الإنجاز الرياضي، بصحبة الدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور جمال سوسة القائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية، موضحًا أن الطالبة المتفوقة بمثابة بنموذج يُحتذى به في تحقيق الموازنة الناجحة بين المسيرة الدراسية والرياضية، مؤكدًا حرص الجامعة على الاهتمام بالأنشطة الرياضية والطلابية بجانب تحفيز الطلاب على المشاركة في مختلف الفعاليات الرياضية والفنية والثقافية المختلفة.

وأوضح «السعيد»، حرص قيادات الجامعة على المشاركة في تكريم الطالبة لتحفيزها ودعمها معنويًا لتحقيق المزيد من الإنجازات.

تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية

أبدت الطالبة ملك محمد سيف، سعادتها الغامرة بتكريم الجامعة، مُوضحة إنها ستكون دافعا لها لتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.

شارك في تكريم الطالبة الدكتور سليمان مصطفي القائم بعمل نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للشؤون الأكاديمية، والدكتور حسين مغربي مستشار مجلس الأمناء لشؤون التطوير والجودة، والدكتور محمد سعيد مدير البرامج بكلية الهندسة، وسامية عبدالحميد القائم بعمل أمين عام الجامعة، والدكتور عماد عبدالرسول منسق الأنشطة الطلابية.

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