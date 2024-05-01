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رئيس جامعة بنها: دعم المبتكرين يسهم في الحد من البطالة وينهض بالمجتمع

كتب:

حسن صالح
03:09 م | الأربعاء 01 مايو 2024
مؤتمر كلية التربية النوعية ببنها

مؤتمر كلية التربية النوعية ببنها

قال الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، إن دعم الطلاب ومنسوبي الجامعة من المبتكرين والنوابغ يسهم في إعداد جيل جديد يواكب سوق العمل الحديث ويوفر لهم فرص عمل حرة، ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الطلابي الثاني لكلية التربية النوعية بالجامعة تحت عنوان «إبداعات وابتكارات طلاب كليات التربية النوعية في ضوء التحول الرقمي»، الذي أقيم اليوم في مقر معهد تكنولوجيا المعلومات فرع بنها بمركز إبداع مصر الرقمي «كريتيفا».

منتجات لدعم القضية الفلسطينية داخل المؤتمر

وتضمن المؤتمر معرضا لمنتجات الطلاب وأبرزها ديكورات المنازل والحقائب والتطريز، التي قدم من خلالها الطلاب منتجات لدعم القضية الفلسطينية من ديكورات وإكسسوارات حملت أشكال العلم الفلسطيني وعبارات الدعم «فلسطين عربية».

تنمية الابتكار والتميز والإبداع

أضاف رئيس الجامعة في كلمته، أن الجامعة تسعى للعمل على تنمية الابتكار والتميز والإبداع لدى منسوبيها، مشيرا إلى أن مركز كريتيفا ببنها نجح في تخريج دفعة جديدة من الخريجين المؤهلين لسوق العمل الرقمي، الذين نجحوا في العمل في مجالات التكنولوجيا والاتصالات ووصلوا لمنصات عالمية.

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