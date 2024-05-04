محافظ المنيا: حملات مكثفة لإزالة المخلفات الصلبة بالمراكز والقرى

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تقديمه سبل الدعم المٌمكنة لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية,

ووجه رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات من الشوارع والميادين وأماكن التجمعات بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة بصفة دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية، تزامناً مع اقتراب عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع وشم النسيم لتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.

تكثيف حملات النظافة لرفع جميع تراكمات القمامة

نفذت الوحدات المحلية «المنيا – مطاي – أبوقرقاص»، حملات مكثفة لرفع كفاءة منظومة النظافة، حيث تمت تكثيف حملات النظافة لرفع جميع تراكمات القمامة والأتربة والمخلفات بحي وسط وشمال مدينة المنيا، خاصة بمحيط الكنائس والمدارس والمتنزهات ومتابعة نظافة وأعمال التجميل من قص وتهذيب وتقليم لكورنيش النيل باعتباره متنفسا طبيعيا للمواطنين وامتداده، إلى جانب رفع القمامة من قرى «تله- دمشير- نزلة حسين - بني محمد سلطان- البرجاية- طوخ الخيل»، وتم نقل المخلفات للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

وفي مركز أبوقرقاص، استمرت جهود الوحدات القروية في أعمال النظافة، حيث تم تجميع القمامة من قرى «الشيخ تمي – اتليدم -أبوقرقاص البلد»، ونقلها إلى الأماكن المُخصصة لها حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بينما قامت الوحدة المحلية بمركز مطاي بعمل حملات نظافة مكثفة لرفع المخلفات الصلبة بشوارع وأحياء الرئيسية بالمدينة ومحيط الكنائس وطريق مصر أسوان الزراعي ومدخل مطاي الشمالي والجنوبي وقرى «أبوان- بردنوها – منبال»، وتم رفعها إلى المقلب الرئيسي.

تمهيد الطرق لتحسين حركة السير أمام المواطنين

وفي مركز بنى مزار نفذت الوحدة المحلية حملات نظافة مكبرة بأحياء المدينة والقرى التابعة، حيث تم رفع المخلفات من شوارع ومحيط الكنائس بالأحياء الرئيسية والفرعية وأماكن تجمعات القمامة بقرى «أبو جرج - الحسينية -بنى صامت - بنى على - الجندية - صندفا - بهنسا - البحرية- الصباح-الغرباوي- نزلة عمرو -عزبة التوت»، وأمام المساكن وعلى الطرق الرئيسية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والبيئة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتسوية وتمهيد الطرق لتحسين حركة السير أمام المواطنين، إلى جانب تفريغ صناديق القمامة ونقاط التجميع.

وفي مركز ملوي نفذت الوحدة المحلية حملات النظافة بشوارع الرئيسية والأحياء الفرعية وقرى المركز حيث تم رفع تجمعات القمامة والمخلفات ونقلها إلى المقلب العمومي إلى جانب تمهيد وتسوية الطرق، فضلاً عن استمرار أعمال قص وتهذيب الأشجار وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب الكشافات استعداد لموسم الأعياد.

وفي مركز سمالوط قامت الوحدة المحلية بتنظيم حملة مكبرة لمتابعة كفاءة النظافة بحي غرب وشرق وجنوب المدينة وبطريق مصر أسوان وبالجزيرة الوسطى، بينما تابعت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس أعمال النظافة بالشوارع الرئيسية والأحياء والميادين إلى جانب تمهيد وتسوية الطريق الدائري والمدخل الجنوبي للمدينة، و رفع المخلفات الصلبة.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز مغاغة جهودها لرفع كفاءة منظومة النظافة حيث تم رفع المخلفات من الشوارع والأحياء الفرعية وقص الحشائش ورفع كفاءة الإنارة وترميم للسور الحديدي بميدان المحطة وميدان المطافي وميدان السلام، وذلك لإظهار الجانب الجمالي للمركز وخلق هوية بصرية مميزة، كما تابع مركز العدوة حملات إزالة الإشغالات وصيانة كشافات وأعمدة الإنارة ورفع المخلفات بنطاق دائرة المركز.