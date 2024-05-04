حملات مكثفة للتفتيش على المعديات النيلية في المنيا قبل أعياد الربيع

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية على مستوى المحافظة، بالمرور على كافة المعديات سواء العامة أو الخاصة للاطمئنان على صلاحيتها خاصة خلال أعياد شم النسيم وعيد القيامة المجيد، نظرا للإقبال الشديد من المواطنين، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية مع التأكيد على عدم تجاوز الحمولة القانونية، حفاظا على أرواح المواطنين.

متابعة أعداد الركاب وفحص رخص المراكب

من جانبه، تابع اللواء أحمد السايس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى، المراكب النيلية للتأكد من تواجد الموظفين المعنيين بها، والالتزام بالحمولة المقررة ومتابعة أعداد الركاب، وفحص رخص المراكب، والتأكد من سلامة وسائل الحماية المدنية وأطقم الإنقاذ، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتوفير وسائل نقل آمنة و جاهزيتها لاستقبال الأعداد الكبيرة من المواطنين.

التزام أصحاب اللنشات بتعريفة الركوب

كما تفقد تاج ابو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص مرسى قرية بنى حسن الشروق، حيث تم التفتيش على اللنشات الخاصة بالوحدة المحلية و الأهالي، والتأكد من سلامتها وتوافر وسائل الأمان بها والوقوف على مدى التزام أصحاب اللنشات بتعريفة الركوب، والتأكد من تواجد الموظفين المعنيين من جانب الوحدة المحلية على المراسى لمتابعة الحالة العامة.